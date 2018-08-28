تعرّف على الأوزان المسموحة لك على قطار “سار”

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كشفت الشركة السعودية للسكك الحديدية “سار”، أمس الاثنين، عن الأوزان المسموحة لركاب قطارات الشركة من ركاب الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال، مشيرةً إلى نقل أمتعة ركاب عربات الاحتياجات الخاصة والأطفال مجانًا.
وفيما يخص الأوزان المسموح بها لركاب قطارات الدرجة الاقتصادية، بيّنت الشركة أن الوزن المسموح به لشنطة الشحن هو 25 كجم بالإضافة إلى حقيبة يد واحدة 7 كجم وحقيبة شخصية أو حقيبة الكمبيوتر الشخصي.
كما ذكرت “سار” أن ركاب درجة رجال الأعمال يُسمح لهم بشنطة شحن تزن 32 كجم بالإضافة إلى حقيبة يد واحدة 10 كجم وحقيبة شخصية أو حقيبة الكمبيوتر الشخصي، مشيرةً إلى إمكانية نقل الأجهزة الطبية بشرط عدم تعدّيها الوزن المسموح.