28 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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روحاني: المظاهرات ضد الحكومة الإيرانية شجعت ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء إن المظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل يناير كانون الثاني شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

وقال ”الاحتجاجات أغرت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي“.

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