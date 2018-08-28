28 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة شرق إندونيسيا
﻿

زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة شرق إندونيسيا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

سنغافورة – واس :-

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة شرق إندونيسيا اليوم.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي كوبانج عاصمة إقليم نوسا تنجارا الشرقية، ولم تتوافر بعد أنباء عما إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.