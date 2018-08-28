28 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ضبط القطاع الخاص للبطالة خلاص!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

عادة ما يلعب القطاع الخاص في الإقتصادات القائمة على مؤسسات المجتمع المدني دوراً محورياً في توظيف المواطنين و تخفيض نسبة البطالة. و ببحث سريع يقارن نسبة الأجانب الى عدد المواطنين و مقارنتها بنسبة البطالة فالنتيجة المتواترة تفضي الى علاقة عكسية بين زيادة الأجانب و حاجة سوق العمل الملحة لشغر الوظائف بسبب قلة المواطنين مقارنة بمتطلبات سوق العمل كما في النموذج الإماراتي على سبيل المثال. و هذا مرده لكون الدول الجالبة و الجاذبة للأيدي العاملة من الخارج تعاني شح سكاني في شغر الوظائف او عجز في شغر الوظائف التي تتطلب مهارة عالية.

الآن و في النموذج السعودي نجد ان ثلث السكان اجانب رغم ان نسبة البطالة مرتفعة بين المواطنين! قد يُبرر هذا في مجتمع بدائي يعاني من ندرة المتعلمين و ليس في مجتمع لديه وفرة في حملة الماجستير و الدكتوراه و الأكاديميين و خيرة من العلماء في كافة المجالات حيث تستقطبهم أعظم شركات و دول العالم كالمجتمع السعودي.

و هنا الخلل و بيت القصيد. فبينما يتوقع ان لا يتم السماح لوافد بالعمل الا من خلال اجراءات تضمن عدم حصوله لفرصة عمل يمكن شغلها من قبل مواطن كما يحدث في كثير من بلدان العالم، نجد لدينا العكس فكثير من شركات القطاع الخاص اعماها الشجع فتلجأ لفريق عمل وافد و من ثم توظف سعودي كتكملة عدد لأغراض السعودة الوهمية امام مكتب العمل. و لهذا اسباب بديهية منها على سبيل المثال لا الحصر، سهولة شروط اصدار ڤيز العمل للأجانب و قبول الكثير من الوافدين لراتب اقل و هنا تحديداً تتضح اهمية وجود انظمة صارمة تضبط توظيف الأجنبي في القطاع الخاص و الا فتوظيف الوافد سيبقى الحل الأفضل لتوفير المال في ظل غياب نظام يردع هذا الجشع، و في حالات مغايرة تكرم الشركات الأجنبي الماهر ببذخ بينما تحجم عن اعطاء السعودي الماهر ربع تلك الميزات التي يحصل عليها الوافد، و هذا مَردَّهُ لقلة الفرص المهنية الحقيقية التي يحصل عليها ابن البلد مما يجعل المواطن الخبير الماهر عملة نادرة فتلجأ الشركات لإستقطاب الأجنبي بأضعاف التكلفة، اي ان هذه الشركات تسهم في عدم صقل المواطن و من ثم تضطر ان تهدر اموالها لجلب الأجانب. تضر بذلك ذاتها كما تضر المواطن بحرمانه من وظائف هو احق بها و تضر الإقتصاد المحلي حيث الملايين المحولة للخارج بسبب توظيف الأجانب. مما سبق يتضح هذيان القطاع الخاص و سلبية إسهاماته لحل مشكلة البطالة في ظل غياب أنظمة صارمة تضبط وتيرته.

عندما اقول أنظمة ضابطة للوتيرة فلا اقصد تلك المحاولات الناعمة كالنطاقات الملونة و غيرها من المبادرات التي اثبتت عدم نجاعتها في كبح جماح نسب البطالة، بل اقصد أنظمة حازمة تمنع و تجرم منح فرص العمل للوافد الا بشروط صارمة لا تخلو من ضمان عدم وجود مواطن قادر على شغر نفس الوظيفة. أنظمة جريئة تلزم الشركات بجداول زمنية لإحلال المواطنين المؤهلين في الوظائف التي يشغلها اجانب.

فاليكن الهدف صريحاً و واضحاً بحيث تنشأ قاعدة بيانات تحوي سجلات السير الذاتية و المهارات الموجودة لدى المواطنين الباحثين عن عمل و لا تمنح رخصة عمل لوافد الا اذا خلت سجلات مكتب العمل بمن يشغل وظيفته من المواطنين، و هذا ليس بالأمر الصعب و يمكن الإستعانة بخبرات كبرى مواقع التوظيف ك Indeed و LinkedIn كما فعلت اغلب البلدان التي نجحت في السيطرة على البطالة بإجراءات مشابهة و علينا عدم الإنتظار كي نتخذ اجراءات مماثلة في ظل عواقب البطالة الوخيمة التي لا تخفى على احد.

اجراءات حازمة و صارمة من هذا النوع ستعيد ملايين الوظائف لأبناء البلد و تقلل هدر ملايين الريالات المحولة للخارج. حري بنا هنا ان نشير لأهمية وضع اعتبارات معينة من قبل الجهات المختصة و التي اعتدنا منها شمولية النظرة و الإنصاف لفئات تعيش بيننا كأبناء المواطنات و المقيمين بشكل دائم و نظامي و مصرح لهم العمل ان لا يكونوا استثناءً ولا يتم التضييق عليهم بحجة السعودة فالغاية هي مجتمع متجانس آمن بعيد عن البطالة و كل ما ينشأ عنها من مشاكل لا تعد ولا تحصى.

و ما يدعوني للتفاؤل حقيقة، هي القيادة السعودية في عهد الحزم و العزم تحت راية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز و صاحب الرؤية الثاقبة لولي عهده الأمين سمو الأمير محمد ابن سلمان حفظهما المولى، قيادة اعتدنا منها الحس الوطني الرفيع و تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بجانب المقدرة على التخطيط و سرعة الإنجاز و الميل لمواجهة الأزمات، و استحضر هنا الضريبة المفروضة مؤخراً على العامل الأجنبي ومساهمتها الفعالة من خلال التقليل الكبير في عدد الأجانب المستفيدين لا المفيدين مما ساهم بإعادة تهيئة سوق العمل لصالح الوطن و ابنائه موفراً آلاف الوظائف التي ما كانت لتتوفر لولا هذا القرار الحكيم. ما يظهر مهارة و ديناميكية السعودية الحديثة في وضع الحلول لإنهاء المعضلات التي تقف عائقاً امام المصلحة الوطنية للمضي قدماً في سباق مع الزمن لرؤية ٢٠٣٠ حيث الطموح عنان السماء ولا سواه!

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