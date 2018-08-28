27 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لأول مرة.. تعيين 3 نساء رئيسات لبلديات فرعية في جدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

بهدف تطوير الأداء ورفع الإنتاجية، أصدر أمين محافظة جدة، صالح التركي، أمس (الاثنين) قراراً يقضي بتعيين ثلاث سيدات في مناصب رئاسة بلديات فرعية بالمحافظة.

وتضمن القرار تكليف هبة البلوي رئيسة لبلدية الشرفية، ورشا المهنى رئيسة لبلدية ذهبان، ومريم أبوالعينين رئيسة البلدية النسائية الفرعية مسؤولة عن أي نشاطات مخصصة للنساء.

وكان أمين محافظة جدة صالح التركي، أصدر اليوم عدة قرارات لهيكلة لهرم الأمانة، وشملت التكليفات عدداً من القيادات النسائية في العديد من المناصب، ومن المقرر أن تباشر السيدات مهام أعمالهن في غضون اليومين القادمين.

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