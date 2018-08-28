28 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لماذا يُوصم الحنابلة بالتشدّد ؟!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

رغم تنصيصي على أنها مهاذرة؛ إلا أن بعض الشرعيين عتب عليّ في جملتي التي خاطبتُ فيها علماء اللغة العربية ألا يكونوا حنابلة، وأن يوسّعوا علينا في ياء المخاطبة واستبدالها بالكسرة، والتي طرحها أستاذنا الكبير د.عبدالله الغذامي، وأحدث فيها لغطاً بين قومه من أهل اللغة.

“ما تبقاش حنبلي!!”، هي الجملة التي غُرست في روعنا، نحن الذين كانوا في صباهم يتابعون المسلسلات المصرية، فضلاً عن كثير من الروايات المصرية -التي ترعرعت ثقافة مثلي عبرها- العاكسة نبض الشارع والحواري الشعبية في مصر الكنانة، فزُرعت في اللاوعي لدينا، وتمّ ربط المذهب الحنبلي بالتشدّد، رغم إننا شبه عوامٍ في الشريعة، ولكن هذا ما راج وتلقفناه.

فضيلة الشيخ الصديق صالح الدرويش، أحد القضاة الراسخين ممّن له دالّة ومكانة في القلب، أرسل لي معاتباً، في أرتال الرسائل التي كانت تعقّب على موضوع “الكسرة والياء”، أوضح لي فيها سبب لمز الحنابلة بالتشدّد، وأنها فرية ظالمة للمذهب الحنبلي، سأورد هنا نصّ رسالته: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبيّاكم أخي عبدالعزيز قاسم، هذه رسالة لك أخي الكريم وصحفيّنا الجليل، فأنت بين فينة وأخرى تلمز الحنابلة بالتشدّد، حتى في المقال اللغوي تطلب من الناس ألا يكونوا حنابلة.. يارجل! أأنت درست قواعد الفقه؟! ألا تعلم بأن الحنابلة هم أوسع المذاهب في فقه المعاملات، وهي القضية العصرية التي يحتاجها الناس اليوم؟! لو أدركت هذا؛ لأدركت أن المذهب الحنبلي في هذه القضية أوسع المذاهب, وكذلك هو المذهب الأوسع فيما يتعلق بالأطعمة، وإخواننا المالكية توسّعوا في بابٍ منها، لكنّ الحنابلة كان أمرهم في التقعيد أوسع, وهذه قضية تحتاج إلى نقاش طويل، بيد أنني أحببتُ أن أشير لك بسعة المذهب الحنبلي، فالأصل في المعاملات الحلّ إلا ما دلّ الدليل على تحريمه، وكذلك في الأطعمة، الأصل فيها الحلّ إلا ما دلّ الدليل على تحريمه. أما القضية التي شنّع فيها خصوم الحنابلة عليهم قديماً؛ فبسبب موقف الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله، وهو الموقف الحقيقي الذي كان ينبغي أن يوقف، وصلابته على الحق في ذلك رحمه الله تعالى، وكسب بعد موقفه من الشهرة والمكانة ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، ونحسبه كذلك والله حسيبه، وقد نفع الله به الأمة، وهذا ما أحببتُ الإشارة إليه، والكلام في ربط الحنابلة بالتشدّد يطول، وأنت إذا رجعت لما لمزتَ به، وقرأت لكاتب وباحث محايد، ليس له في المذاهب شيء، وهو مستشرق فرنسي، وقرأت ما سطّره عن الإمام أحمد وعن المذهب الحنبلي؛ لأدركت الأمر بجلاء واسع.. وفقك الله وشكر لك” أ.هـ

شكرتُ فضيلة الشيخ صالح الدرويش، وأبنتُ له أن المسألة كانت مهاذرة مني لبعضِ فضلاءٍ من أحبتي من دهاقنة اللغة وأساطينها فقط، واستأذنته في نشر مداخلته تصحيحاً وتكفيرًا مني لما هاذرت به، ورحتُ أبحث عن المسألة عبر قراءة عشرات المقالات فيها، وزودني الصديق الأديب د.غازي العارضي بمقالة للأصولي محمد بن عبداللطيف السبكي الحنبلي الأزهري (شيخ المذهب الحنبلي في مصر عام 1952م)، وهو يشتكي ويعرض أسباب الشدّة التي تُلصق بالحنابلة، فقال: “وهناك فرية أخرى يُرمى بها الحنابلة، ولم يكن بين أهل العلم فحسب كما كانت السابقة؛ بل راجت عنا حتى أصبحت سبّة لنا على ألسنة العوام، وأصبحت فكاهة يتندّر بها بعض المتطرفين، وهي تهمة التشدّد في أحكام الدين وفى معاملات الناس؛ حتى يُبعدوا بنا عن سماحة الإسلام ورفق الشريعة، وما كنا لنأبه هذه الهنّات لولا أنها تتصل بسوء الفكرة عن الإمام أحمد، وعن فقهه، ونحن نحار في التماس السبب لهذه الأكذوبة التي علقت بالحنابلة”.

وذهب الشيخ محمد السبكي في مقالته مستعرضاً ومفنداً كل التهم التي وَصَمت الحنابلة بالتشدّد، فقال: “أيكون سببها ما عُرف عن أحمد من ترسّمه لسنة الرسول وعادة أصحابه؟ إن كان ذلك؛ فقد أساء الناس إلى أنفسهم بتجافيهم عن تقدير هذه الظاهرة، وغضّهم من قيمتها، وأساءوا إلى الشريعة في صميمها، إذ تصوّروها جافة لا توحى إلى الآخذين بها إلا جموداً وجفوة، وليس يفهم ذلك إلا جهولٌ أو أحمقٌ أو من شاء لنفسه أن يحاكى الجهول أو الأحمق”.

واضحٌ تألم شيخ الحنابلة في مصر من هذه الفرية التي تؤكد أن مبعثها المعاصر من هناك، وأنها ربما متوارثة بسبب التعصّب المذهبي الذي كان سائداً في القرون الأخيرة التي خلت، ويمضي السبكي الحنبلي يقول: “أم يكون السبب ما تخيّلوه من قلة الأتباع لمذهب أحمد بين كثرة الأتباع لمذاهب غيره، وهذا يدلُّ على صلابة المذهب، ونُبُوّه عن ميل القلوب إليه، فلم يسعه إلا أن يتخذوه مُثلة، ويجعلوا النسبة إليه أضحوكة ومعابة؟! وهذا رجمٌ بالغيب وعماية في التقليد، فليس في المذهب شذوذ يصدُّ الناس عنه..”.

لا أدري، تذكرتُ هنا -وأنا منسجمٌ ومتلمّسٌ الألم الذي يتحدث به شيخ حنابلة مصر- ما أورده الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته -يرحمه الله- حيال قصص التعصّب المذهبي المقيت الذي عاصره في دمشق، وهو أدرك الأحناف الذين لا يرون الزواج بالشافعية، بل يقيسون المرأة الشافعية على الكتابية، وحكى الطنطاوي كثيراً عن التعصّب المذهبي الذي وصلت له الأمة، والحقيقة أن نظرة واحدة لما كانت عليه بلاد المسلمين قبل قرن أو قرنين؛ لتفجع الانسان من حال ما وصلت له المجتمعات بفعل التعصّب المقيت ذاك، فقد رُوي أن بعض المتعصبين من الشافعية سئل عن حكم الطعام الذي وقعت عليه قطرة نبيذ؛ فقال: “يُرمى لكلبٍ أو حنفي !”.

خذ مثالاً آخر من متعصبي المالكية، الذي قال: “إنّ من حلف على أنّ جميع ما في كتاب موطأ مالك من الأحاديث صحيح لا يحنث، أما من حلف على أن جميع ما في البخاري ومسلم من الأحاديث صحيح فإنه يحنث في يمينه!”.

ومن تعمّق في هذه الاحترابات المذهبية التي كانت شائعة خلال القرون الأخيرة الفارطة؛ ليدرك النعمة التي نحن فيها، بفضل الله، ثم بوعي علمائنا الكبار –يرحمهم الله- من الذين أدركناهم كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وبقية المدرسة العلمائية الحكيمة لدينا، فرغم دراستهم وتتلمذهم على المذهب الحنبلي، إلا إنهم كانوا يفتون بالدليل ولم ينحازوا للمذهب، توسطاً منهم واعتدالاً وتحرّياً للحق، غير ناسٍ فضل أهل الحديث في ذلك كالشيخ الألباني والأرناؤوط وغيرهما من تلك المدرسة السلفية التي كانت تتبع الدليل، وأشاعوها ثقافة ومدرسة بين شرعيي العصر.

سأعود للشيخ محمد السبكي الحنبلي الذي أورد تعليلاً يخالف به ما أورده فضيلة الشيخ الحبيب صالح الدرويش حيال وصم الحنابلة بالتشدّد، فقال: “وإحقاقاً للحق، نذكر سبباً قديماَ يصحُّ أن تعلّل به تلك الشبهة، وإن كان تعليلاً محلياً ووقتياً، يصلح لأهل زمن مضى وفي بلاد غير مصر، ذلك أنّ الحنابلة في القرن الرابع الهجري كانوا في بغداد ذوي كثرة وغلبة، فاستغلوا قوتهم في مناصرة مذهبهم، وتعرّضوا بالعنف للناس في كل ما يرونه مخالفاً، لا يفرّقون في شدّتهم بين خاصة وعامة، بل تعدّوا ذلك إلى مقاومة الشافعية ببغداد، وإسرافهم في أذاهم حتى أحدثوا شغباً آلم الناس، وأوغر الحكام، فنهض الخلفاء لمقاومتهم، وتهديدهم إذا لم يُقلعوا عن هذه المشادة، فكان هذا المظهر إعلاناً سيئا عن جمودهم، وسبباً في نفرة الناس عنهم. هذا كل ما نهتدى إليه في توجيه التهمة إلينا، وهو كما قلنا أمرٌ محليٌ وقتيٌ لا يتعدى بغداد وأهلها في ذلك الحين”.

بالتأكيد أنّ وصمَ الحنابلة بالتشدّد اطلاقٌ في غير محله، وهم كسائر المذاهب، بهم المتشدّد والمعتدل، ولكنّ إلصاقها بالحنابلة فقط فرية راجت في أوساط المجتمعات الاسلامية، بفعلٍ من التعصّب المذهبي الذي أذهبه الله عن المسلمين في راهن العصر والحمد لله، وتبنا عنها يا شيخ صالح الدرويش جزاك الله خيرا، وإن أبقيتُ لصديقك أخرى، والله المستعان.

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