أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مصادر تكشف عن رسالة تحذير من كوريا الشمالية إلى وزير الخارجية الأمريكي
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
روحاني: المظاهرات ضد الحكومة الإيرانية شجعت ت...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء إن المظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت في
-
تقرير أممي يؤكد ارتكاب المليشيات الحوثية لجرا...بتاريخ
جنيف – واس :- أكد تقرير أممي أن المليشيات الحوثية الانقلابية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في المناطق الخاضعة
-
زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة شرق إندونيسيا...بتاريخ
سنغافورة – واس :- ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة شرق إندونيسيا اليوم. وأوضحت
-
ترامب يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة مكين...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتعرض لضغوط سياسية لتأبينه الفاتر للسناتور الراحل جون