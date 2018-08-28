28 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مطلوب خبراء أجانب
﻿

مطلوب خبراء أجانب

بتاريخ Uncategorized ،الرئيسية ،كتاب أنحاء | الكاتب :

بعيداً عن ذكر معدلات البطالة التي اعتقد أن الكثير اصبح لديه معلومات كافية ووافية عن حجمها ومستوياتها وكم كانت وكم اصبحت. وبعيداً كذلك عن الحديث عن اهمية الدور الذي تضطلع اليه منظومات العمل السعودية لإيجاد افضل الحلول والممارسات لخفض معدلات البطالة وزيادة نسبة التوطين. فكل ذلك في تصوري انه من السهولة بمكان معرفته والبحث عنه. لكن ربما الأمر الذي ينبغي أن تشمر له السواعد هو العمل الجاد على ارض الواقع للوصول لهدف خفض البطالة وزيادة التوطين.

المتابع للحركة التي تدور حول إطار حلول البطالة ورفع نسبة التوطين، يلاحظ أن هناك عمل جدي من حيث الاستجابة لأهمية ايجاد الحلول. ويأتي في مقدمة ذلك استجابة الكثير من المنشئات في القطاعين العام والخاص. الأمر الذي يعطي بوادر إيجابية أننا نتجه في المسار الذي يقودنا نسبياً نحو النتيجة المأمولة.

لكن يجب أن لا ننسى العوائق الخارجة على السطح، تلك التي كان من الواجب ألا تظهر، ولا أعني هنا التحديات. إنما أعني تعويق رحلة خفض البطالة وزيادة نسبة التوطين. إذ لاتزال بعض المنشئات الكبيرة في القطاعين، تستقدم “أجانب” يتوفر داخلياً البديل “السعودي” عنهم.

وهذا يظهر جلياً في إعلانات الوظائف وفي الأرقام الرسمية الصادرة من جهات مختصة. وكان من أهم ما يعول عليه في مسار خفض البطالة وزيادة نسب التوطين، هو التدرج في توطين المناصب القيادية لا سيما إذا توفر البديل “السعودي” المؤهل لذلك المنصب دون الالتفات للاعتبارات الأخرى. واليوم وبالرغم من وجود كفاءات وطنية مؤهلة تحمل شهادات عليا ومطلوبة في سوق العمل، إلا أن طلبات الاستقدام للأجانب تثير الجدل.

ونحن نتساءل: ما الذي تفكر به تلك المنشئات التي تعطي الأولوية لوظائف القيادة والخبرة للأجنبي في ظل وجود البديل “السعودي” ؟  والذي يستحق أن نذكره هنا، أن وزارة الخدمة المدنية تُلزم المنشئات التابعة لها بإعطاء الأولوية للسعودي في التوظيف. وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حيال استقدام جهات حكومية لأجانب في وظائف يتوافر البديل الوطني لهم !

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.