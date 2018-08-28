منتخب الفروسية يحقق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.. وآل الشيخ يكافئه بنصف مليون ريال

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حصد المنتخب السعودي للفروسية الميدالية الذهبية في سباق قفز الحواجز “فرق”، ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشر، المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وشهد تتويج منتخب الفروسية بالميدالية الذهبية رئيس الوفد السعودي إلى جاكرتا بالإنابة الأمير فهد بن جلوي.
وهنأ رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ المنتخب، ووجه بتقديم نصف مليون ريال لهم تقديراً لهذا الإنجاز الكبير.
وتضاف ذهبية الفروسية إلى فضية الرماية، التي حققها الرامي حسن الحربي في رماية البندقية 300م يوم الجمعة الماضي، وفضية لاعب الكاراتيه رائف تركستاني التي فاز بها في منافسات وزن 75 كجم أمس الإثنين.