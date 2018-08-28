28 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هل تتذكرون دولة اسمها قطر؟

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

لكل دولة اعداء، ولكل دولة اصدقاء، العدو مكشوف والصديق معروف، وهذه هي العلاقة الطبيعية المتعارف عليها، ولكن الجريمة أن يكون الصديق هو العدو الاخطر، ويزداد الخطر إن اعتبرت الصديق شقيق، وهذا ما حدث بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، تم وضع كل اعتبارات الخوة والصداقة والجيرة من طرف السعودية لقطر، ولكن اخفت تلك الدويلة الاحقاد والكراهية وعملت مع الكل في السر لتزيد على نيران احقادها الوقود.

وسائل الاعلام بمختلف اشكالها هي صوت الدول لتعبير عن سياساتها، ونعلم أن لإيران عدد من القنوات الإعلامية تخدم مصالحها السياسية ضد العرب بشكل عام والسعودية بشكل خاص، وبرغم من قنوات ايران الاعلامية والكثيرة ما كان لها تأثير يستحق الذكر في الداخل السعودي.

المجتمع السعودي وتلاحمه مع القيادة يسيرون بالمركبة نحو تحقيق الروئ والاحلام دون الاهتمام لنبيح الكلاب، ولكن هناك من كان يتحايل بانه معنا وفي طريقنا ويهتم بشؤون مجتمعنا ويتضامن في العلن مع قضايانا ولكن السم في ايديهم دائما جاهز ليتم دسه في طعامنا متى ما سمحت الفرصة لهم واتحدث عن قطر وإعلامها.

الان ماذا بعد عام واكثر من مقاطعة قطر؟!!

بكل بساطة مازالت قافلتنا تسير والكلاب التي كانت تسير من حولنا بصمت ولم نكن نعلم عنها، هي اليوم تنبح ونتعامل معها بالتجاهل، نعم وهذه قطر اليوم للنسيان، تم كشفها على حقيقتها وبعد ذلك تركها معزولة ومكروهه، هي في محيطها تصرخ ولا يتعدى الصراخ محيطها، وستتمدد السنين وقطر معزولة مالم تغير نهجها وتعود لعاصمة القرار السياسي (الرياض) تقدم ما يشفع لها ويخرجها من النسيان.

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