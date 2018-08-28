27 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزيرة الخارجية الكندية تناشد ألمانيا دعمها لحل الخلاف مع الرياض

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

ناشدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيان فريلاند، اليوم الاثنين، حكومة ألمانيا التدخل لدعم حكومة بلادها في حل خلافها الدبلوماسي مع الرياض.

جاء ذلك خلال حديث لها في اجتماع سنوي للسفراء الألمان في برلين، حيث ألمحت بطريقة غير مباشرة إلى الخلاف مع السعودية بقولها: “نعتمد على الدعم الألماني في الأزمة، ونأمل في الحصول عليه”، وذلك وفقا لـ”رويترز”.

وكانت المملكة قد جمّدت الصفقات التجارية الجديدة مع كندا، وطردت السفير الكندي، واستدعت سفيرها في أوتاوا، إثر تغريدة من وزيرة الخارجية فريلاند طالبت فيها بالإفراج عن ما سمّته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وحثّ السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً.

فيما التزمت الحكومة الألمانية الصمت إزاء الخلاف بين كندا والسعودية في ظل مساعي برلين لإصلاح علاقتها المتوترة مع الرياض.

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