29 أغسطس 2018 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آخر مستجدات قضية سعد لمجرد.. تمديد احتجازه وكشف هوية الفتاة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ذكرت صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الفتاة التي تقدّمت بشكوى محاولة الاغتصاب ضد المطرب المغربي سعد لمجرد، عاملة تبلغ من العمر 27 عامًا، فيما أمرت النيابة بتمديد فترة الاحتجاز له لمدة 24 ساعة أخرى.

وأوردت الفتاة في شكواها ضد لمجرد أنه قام بتصرفات ضدها ينطبق عليها وصف الاغتصاب، وأن الواقعة حدثت بعد لقاء في نادٍ ليلي بمدينة دراغينيان بمنطقة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا.

وعليه أمرت النيابة الفرنسية باعتقال المطرب المغربي ووضعه تحت الحراسة، ووصفت القضية بالمعقدة لتضارب الروايتين، حيث تحتاج إلى مزيد من الشهود والأدلة الجنائية مثل تقارير كاميرات المراقبة والتقارير الطبية، فيما رجّحت صحف مغربية أن يكون لمجرد هاجم الفتاة تحت تأثير المخدّر.

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