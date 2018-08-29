29 أغسطس 2018 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالمملكة في يوليو

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء والخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر يوليو 2018 انخفاض أسعار 36 سلعة وخدمة وارتفاع 123 سلعة وخدمة من إجمالي 160 سلعة وخدمة موزعة على 5 مجموعات وهي “السلع الغذائية” و”السلع غير الغذائية” و”سلع الخدمات” و”الأعلاف والحيوانات الحية” و”السلع الإنشائية”.

1- السلع الغذائية (تتضمن 88 سلعة):

انخفضت أسعار 19 سلعة غذائية في المملكة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017 فيما ارتفعت أسعار 68 سلعة أخرى، واستقرت أسعار سلعة واحدة عند مستواها نفسه.

وكانت سلعة “ثوم صيني” هي أكثر السلع انخفاضًا في الأسعار بنسبة 30% في يوليو الماضي فيما كانت “زبدة (لورباك)” هي أكثر السلع ارتفاعًا بنسبة 28%.

والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع الغذائية ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:

والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع الغذائية انخفاضًا في الأسعار خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:

2- السلع غير الغذائية (15 سلعة):

أظهرت البيانات ارتفاع أسعار 12 سلعة غير غذائية خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وكان “دواء غسيل (مبيض ملابس)” هو أكثر السلع ارتفاعًا بنسبة 9 %، فيما انخفضت أسعار 3 سلع أخرى.

والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع غير الغذائية ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:

والجدول التالي يوضح ترتيب السلع غير الغذائية المنخفضة في يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:

3- الخدمات (13 خدمة)

ارتفعت أسعار 11 خدمة في شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفضت أسعار خدمتين فقط.

والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر الخدمات ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:

والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر الخدمات انخفاضًا في الأسعار خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:

4- الأعلاف والحيوانات الحية (7 سلع)

وعلى صعيد الأعلاف والحيوانات الحية، فقد ارتفعت أسعار جميع أصنافها، وتصدرها “غنم بربري” بنسبة 7%، والجدول التالي يوضح الأعلاف والحيوانات الحية المرتفعة خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:

5- السلع الإنشائية (37 سلعة)

أما عن السلع الإنشائية فقد تراجعت أسعار 12 سلعة منها خلال شهر يوليو الماضي، فيما ارتفعت أسعار 25 سلعة أخرى.

وكان منتج “خرسانة عادي 350ك” الأكثر انخفاضًا بنسبة 6%، فيما كان “حديد تسليح 10 مم وطني” أكثر السلع ارتفاعًا بنسبة 34%.

والجدول التالي يوضح السلع الإنشائية التي سجلت أكبر نسبة تراجع خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:

والجدول التالي يوضح أكثر السلع الإنشائية ارتفاعًا خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:

يشار إلى أن هيئة الإحصاء تجمع متوسطات الأسعار بشكل يعكس الواقع الفعلي للتغير الدوري من عواصم المناطق الإدارية إذ تتم تغطية 16 مدينة من مدن المملكة وهي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الهفوف، الدمام، تبوك، أبها، بريدة، حائل، عرعر، سكاكا، الباحة، جازان ونجران.

ويبلغ عدد السلع والخدمات التي اختارتها الهيئة كمرحلة أولى لبرنامج متوسطات الأسعار 160 سلعة، ويتم التحديد الشامل والدقيق لمواصفات تلك السلع من خلال العوامل السعرية المهمة كالعلامة التجارية والوزن والنوع والحجم ومصدر السلعة وأي صفات أخرى قد تؤثر على السعر.

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