29 أغسطس 2018 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الرؤية الأمريكية للمنطقة
﻿

الرؤية الأمريكية للمنطقة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

عقدت ندوه في دوله الامارات العربيه المتحده في عام 2000 سميت  رؤيه2020   وحضر  الندوه رؤساء اركان الجيوش  لامريكا وبريطانيا وفرنسا  وممثلون  عن دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مندوبون من دول الشرق الادنى من الاردن ومصر واغفلت فلسطين عمدا حتى لايكون هناك احراجا لمن حضر الاجتماع مع انها   تتعبر من الشرق الادنى حسب  التقسيم الجغرافي الذي  قامت بتسميته بريطانيا  عندما كانت مستعمره مجموعه من الدول العربيه بجانب فرنسا وايطاليا .هذا الاجتماع رتبته امريكاوعقدته في  الإمارات العربيه المتحده.ودعت له دول الخليج ومصر والاردن. استمر الاجتماع يومين كاملين تم مناقشه  مجموعه من السيناريوهات حول  توجهات  إيران  القيام بهجوم على دول الخليج باستخدام أنواع مختلفه من الصواريخ الاستراتيجيه ذات أبعاد مختلفه  القصيره والمتوسطة والبعيدة  حسب البعد الجغرافي لكل دوله  وقد ركز رؤساء الاركان في ايجاز كل منهم  علي الدور المميز  لدول  الشرق الأدنى خاصه فيما يتعلق الامر في  توفير  العنصر البشري  اما دور دول الخليج فعليها  المسانده الامداديه والماليه وتوفير المواقع الجغرافيه  لقواعد التدريب مع امكانيه  استخدام مراكز القياده والسيطره والاتصالات  والوقود في  دول الخليج لطائرات دول النيتو لوجود المناخ المناسب طوال العام وهذا لو تم سوف يجعل دول الخليج تتحمل  التكاليف الماديه واللوجستيه (الامداديه) لجميع دول الحلف الاطلسي. اثناء إنعقاد الاجتماع كان هناك حضور غير عادي للشركات الامريكيه منها بوينج وريثيون ولوكهيد مارتن.  ماكدونالد دوجلاس وغيرها من الشركات وكانت هذه الشركات تعقد اجتماعات جانبيه مع رؤساء الوفود الغربيه كما ظهر لى  مدى التنسيق الكبير بين الوفود الغربيه والشركات  المرافقه للوفود الرسميه  وكان الاقتراح هو انشاء قوه  تحت مسمى درع الخليج بحجه الدفاع عن دول الخليج والجزيرة العربيه  .

.كما هو مفهوم فأن الحكومه الامريكيه هي  دوله ذات مؤسسات ولا تخضع لاجتهادات فرديه بل ترسم السياسيات الخارجيه و الداخليه من خلال مجموعه  من النخب المتخصصه في الحكومه الامريكيه والمعاهد الاستشياريه ومراكز البحوث والدراسات والتي عاده ما يشغلها مجموعه منتقاه من العسكريين ورجال السياسه والسفراء الذين سبق لهم أن عملوا  في السلك الدبلوماسي  وبعض المتعاونين من دول اخرى ممن يحمل مؤهلات عاليه جدا بالاضافه الى التقارير الاستخباريه الدوريه من السفارات والبعثات الدبلوماسية والعسكريه وبعض الشركات التي تعمل لصالح الحكومه الامريكيه و الحكومات الغربيه الاخرى بجانب  بيوت الخبره  التي تخطط ثم تعرض  هذه الخطط على اصحاب القرار بعد مناقشات مطوله مع مجلسي. النواب والشيوخ بشقيه الديموقراطي والجمهوري  وبعد الاقتناع وحساب الارباح والخسائر  يوافق عليها بموجب تشريعات وقوانين وتنفذ على ضوء ذلك.

انتهت الاجتماعات في الإمارات  في عام 2000م وما قدمه الامريكان والانجليز والفرنسيين  تستشف منه الرغبه الكبيره في الاستفاده من أموال دول الخليج وتوفير الأجواءالمناسبه لدول النيتو لاستخدام المنشأت العسكريه والامكانيات الامداديه والماليه   بحجه الدفاع عن دول الخليج ضد  ايران . واخيرا وبعد انقضاء  هذه الفتره الطويله وهي 18 عاما عاد العزف مره اخرى ولكن بطريقه أكثر  وضوحا حيث صرح المستر دونالت  ترمب في  اكثر من مناسبه وقبل أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وازداد الامر اكثر شده بعدما ان اصبح رئيسا حيث قال   بأن  امريكا لن تدافع عن دول الخليج الا بثمن  تحددها أمريكا مع استخدام دول أوربا لإكمال اللعبه وحبكها بشكل أكثر احترافيه  لان بريطانيا على وجه التحديد.قادره على القيام بالادوار القذره على غرار ما تقوم به اللبوه للصيد  لملك ألعابه وهذا يعود للخبرات التراكمية لبريطانيا لدى دول الخليج حيث كان لها دور كبير  عندما كانت مستعمره لبعضها  وكذلك العلاقات المميزه مع بعض حكام دول الخليج . لقد خرجنا  بحصيله في ذلك الوقت بأن ايران ليست بعيده عن اللعبه مقابل إعطائها نفوذ في المنطقه وهذا ما تم فعلا بعد غزو العراق في عام 2003م. وما بعده  طبعااللاعب الجديد في البيت الأبيض له وجهه نظر تختلف عن سابقيه دون المساس بالأهداف الاستراتيجيه التي تم استعراضها في عام 2000م تحت مسمى رؤيه 20/20 ولكن هناك تغيير في لعب  الادوار لان هناك لاعبون جدد وهم اكثر هروله من غيرهم مع إدخال تعديل ومؤشر جديد  وهو تكوين جبهه سنيه ضد ايران والهدف الحقيقي  الخفي هو تفتيت الدول السنيه   وهي السعودية والإمارات وبقيه دول الخليج  والأردن ومصر .بحيث تدفع دول الخليج فاتوره التكاليف. اماالقوات الامريكيه والأوربية فهم لن  يكونو في حاجه لأخذ اذن للدفع فالمبالغ موجوده في البنوك الامريكيه والاروبيه.  العمليه في المجمل اقتصاديه بحته  وهو السيطره على ثروات الشرق الأوسط فقط.  الصراع الدولي بدأ  منذ عشرين عاما من خلال عرابين تنتهى  مهامهم بانتها المهمه المكلفين  بها  والرئيس   الأمريكي محترف وهو  رجل أعمال يبني خططه على مبدأ  الربح والخساره.

منذ 18 عاما حدثت هناك تغييرات كثيره  في المنطقه على المستوى  السياسي والعسكري  والجغرافي وحتى التوازنات الايديولوجيه مما يوحي بأن الغرب بقيادة امريكا مقدم على تغيير في الخطط المستقبلية للمنطقه على المستوى التكتيكي والاستراتيجي

 قبل أسبوعين او اكثر بقليل  أعلنت امريكا بأنها طلبت من دول الخليج ومصر والاردن تشكيل تحالف عربي  على غرار حلف شمال الاطسي وطبعا امريكا هي اللاعب الرئيسي مع حلفائها الأوروبيين.

هذه المتغيرات هي ترجمه للرؤيه 2020 التي قدمت في عام 2000 مع ضروره تعديل الخطط لتتوافق مع  المتغيرات الجديده.

السؤال البديهي لماذا طلبت امريكا في هذا الوقت بالذات من دول الخليج ودول الشرق الادنى لتشكيل هذا الحلف او التحالف علما بأنها تعرف بان هناك  معوقات كبيره تحول دون تحقيقه في الزمن المنظور وذلك  لمجموعه من الاسباب. يأتي في مقدمتها

1- الخلافات العميقه  بين دول الخليج وعدم وجود رؤيه واضحه تجمعهم في الوقت الحاضر مع قيام من يدعون إلى التحالف الى  تأجيج الخلاف بين دول الخليج   لان  بقاء الخلافات بينها  يخدم مصالحهم .التكتيكيه والاستراتيجيه

2–دول التحالف العربي تبذل جهدا كبيرا  لاعاده الشرعيه الى اليمن وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب وذلك لتحجيم التمدد الإيراني في المنطقه بالاضافه الى حمايه الممرات المائيه الدوليه وقد كنا نتوقع من  الامم المتحده ان تقدر ما يقوم به التحالف العربي ولكن يبدوا  ان دولا بيعينها لها أهداف اخرى .ولكن بعد العقوبات الاقتصاديه على ايران فإن ذلك الاجراء  سوف له يكون وقع  إيجابي لدول التحالف

2- هناك تنافس دولى على ثروات الشرق الاوسط بين الصين من جهه وبين الغرب من جهه اخرى ولا يمنع من الاتفاق مع روسيا حتى وان كان هناك اختلافات ايديولوجيه لان المصالح تجمعهم وقد رائنا التبادلات الإيجابية التى حدثت مؤخرا بين امريكا وروسيا 

3- إيران ليس لديها أي مانع من الدخول في اللعبه السياسيه لتحقيق مكاسب اقتصاديه  على حساب الدول العربيه لان الغرب يعلم مدى قوه إيران وعمقها الاستراتيجي خاصه تاثيرها ايديولوجيا على المنطقه في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان    والاقليات الشيعيه في دول الخليج وتقليص دور الاكثريه السنيه في المنطقه وهذا العامل  مؤثر جدا ولذلك فالغرب حريصون جدا على التعامل بحذر وخاصه مع علماء الشيعه في تلك الدول فلا يوجد اي منظمه شيعيه صنفت على أنها ارهابيه الا على مستوى الأفراد فقط

 4— الدول الغربيه   تحقق مجموعه من الأهداف الغربيه بما فيها روسيا منها

*- استنزاف مخزون  الطاقه البشريه في الحروب القائمه في معظم الدول العربيه مع العمل على توسيع الهوه بين الحاكم والمحكوم وغياب الثقه في القرار العربي

*-  استنزاف الارصده الماليه  العربيه في البنوك الغربيه على حساب  التنميه في تلك الدول مما ادى الى تفشي الفقر بين شرائح المجتمع وتردي  الخدمات العامه وانخفاض النمو الاقتصادي مع تدني الموارد وارتفاع معدلات البطاله  والتضخم وفي المقابل انخفاض  المداخيل للافراد والشركات .

*- اختفاء عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتوسطه لعدم قدرتها على المقاومه خاصه بعد  تكاليف الطاقه وغياب الطبقه المتوسطه التي تصنع التنميه وتحافظ عليها

*-  في الظروف المذكوره اعلاه تأتي امريكا وتطلب من دول الخليج وبعض الدول العربيه تكوين تحالف عربي ضد ايران وانا ارجو من قاده  دول الخليج الوقوف برهه  واعاده تقييم الموقف العام للمنطقه وتحليل  الوضع والتعرف على أعماق اللعبه السياسيه اخذين في الاعتبار مصالح شعوب دول الخليج  وانه لا يوجدصداقات دائمه وانما هناك مصالح دائمه . عقدت ندوه في دوله الامارات العربيه المتحده في عام 2000 سميت  رؤيه2020   وحضر  الندوه رؤساء اركان الجيوش  لامريكا وبريطانيا وفرنسا  وممثلون  عن دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مندوبون من دول الشرق الادنى من الاردن ومصر واغفلت فلسطين عمدا حتى لايكون هناك احراجا لمن حضر الاجتماع مع انها   تتعبر من الشرق الادنى حسب  التقسيم الجغرافي الذي  قامت بتسميته بريطانيا  عندما كانت مستعمره مجموعه من الدول العربيه بجانب فرنسا وايطاليا .هذا الاجتماع رتبته امريكاوعقدته في  الإمارات العربيه المتحده.ودعت له دول الخليج ومصر والاردن. استمر الاجتماع يومين كاملين تم مناقشه  مجموعه من السيناريوهات حول  توجهات  إيران  القيام بهجوم على دول الخليج باستخدام أنواع مختلفه من الصواريخ الاستراتيجيه ذات أبعاد مختلفه  القصيره والمتوسطة والبعيدة  حسب البعد الجغرافي لكل دوله  وقد ركز رؤساء الاركان في ايجاز كل منهم  علي الدور المميز  لدول  الشرق الأدنى خاصه فيما يتعلق الامر في  توفير  العنصر البشري  اما دور دول الخليج فعليها  المسانده الامداديه والماليه وتوفير المواقع الجغرافيه  لقواعد التدريب مع امكانيه  استخدام مراكز القياده والسيطره والاتصالات  والوقود في  دول الخليج لطائرات دول النيتو لوجود المناخ المناسب طوال العام وهذا لو تم سوف يجعل دول الخليج تتحمل  التكاليف الماديه واللوجستيه (الامداديه) لجميع دول الحلف الاطلسي. اثناء إنعقاد الاجتماع كان هناك حضور غير عادي للشركات الامريكيه منها بوينج وريثيون ولوكهيد مارتن.  ماكدونالد دوجلاس وغيرها من الشركات وكانت هذه الشركات تعقد اجتماعات جانبيه مع رؤساء الوفود الغربيه كما ظهر لى  مدى التنسيق الكبير بين الوفود الغربيه والشركات  المرافقه للوفود الرسميه  وكان الاقتراح هو انشاء قوه  تحت مسمى درع الخليج بحجه الدفاع عن دول الخليج والجزيرة العربيه  .

.كما هو مفهوم فأن الحكومه الامريكيه هي  دوله ذات مؤسسات ولا تخضع لاجتهادات فرديه بل ترسم السياسيات الخارجيه و الداخليه من خلال مجموعه  من النخب المتخصصه في الحكومه الامريكيه والمعاهد الاستشياريه ومراكز البحوث والدراسات والتي عاده ما يشغلها مجموعه منتقاه من العسكريين ورجال السياسه والسفراء الذين سبق لهم أن عملوا  في السلك الدبلوماسي  وبعض المتعاونين من دول اخرى ممن يحمل مؤهلات عاليه جدا بالاضافه الى التقارير الاستخباريه الدوريه من السفارات والبعثات الدبلوماسية والعسكريه وبعض الشركات التي تعمل لصالح الحكومه الامريكيه و الحكومات الغربيه الاخرى بجانب  بيوت الخبره  التي تخطط ثم تعرض  هذه الخطط على اصحاب القرار بعد مناقشات مطوله مع مجلسي. النواب والشيوخ بشقيه الديموقراطي والجمهوري  وبعد الاقتناع وحساب الارباح والخسائر  يوافق عليها بموجب تشريعات وقوانين وتنفذ على ضوء ذلك.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • مطلوب خبراء أجانب

    بتاريخ

    بعيداً عن ذكر معدلات البطالة التي اعتقد أن الكثير اصبح لديه معلومات كافية ووافية عن حجمها ومستوياتها وكم

  • هل تتذكرون دولة اسمها قطر؟...

    بتاريخ

    لكل دولة اعداء، ولكل دولة اصدقاء، العدو مكشوف والصديق معروف، وهذه هي العلاقة الطبيعية المتعارف عليها، ولكن الجريمة

  • ضبط القطاع الخاص للبطالة خلاص!...

    بتاريخ

    عادة ما يلعب القطاع الخاص في الإقتصادات القائمة على مؤسسات المجتمع المدني دوراً محورياً في توظيف المواطنين و

  • لماذا يُوصم الحنابلة بالتشدّد ؟!...

    بتاريخ

    رغم تنصيصي على أنها مهاذرة؛ إلا أن بعض الشرعيين عتب عليّ في جملتي التي خاطبتُ فيها علماء اللغة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.