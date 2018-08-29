29 أغسطس 2018 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب يهاجم شركة “جوجل” ويتهمها بالتلاعب في نتائج البحث عن أخباره

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين هجومه على وسائل الإعلام وشبكات التواصل، متهماً شركة جوجل بتزوير نتائج البحث لجعله يبدو سيئا عن قصد.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في حال البحث على جوجل عن (أخبار ترامب) لا تعرض نتائج سوى تقارير وأخبار الإعلام الكاذب، بعبارة أخرى هي مدبّرة، إنهم يتلاعبون ضدي وضد آخرين بحيث تكون جميع الأخبار والقصص عني سيئة. ولتظهر نتائج (سي إن إن) الكاذبة وتختفي نتائج أخبار المحافظين الجمهوريين ووسائل الإعلام الصادقة أليس هذا غير شرعي”.

وأضاف: “تأتي 96% من نتائج البحث عن (أخبار ترامب) من وسائل إعلام اليسار، هذا خطير، فجوجل وغيرها يقمعون صوت المحافظين ويخفون معلومات وأخبارا جيدة، هم يتحكمون فيما يمكننا رؤيته.”

يُذكر أن ترامب يتهم الإعلام بشكل مستمر بالكذب والانحياز وتزوير الحقائق، وكثيراً ما يوجه الاتهام علنا لصحافيي الإعلام أثناء إلقائه الخطب واللقاءات الصحفية عند ذكر عبارة “الإعلام الكاذب.”

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