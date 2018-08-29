29 أغسطس 2018 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“حساب المواطن”: عدم الإفصاح عن هذه البيانات يتسبب في إسقاط المستفيد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

دعا برنامج “حساب المواطن” المستفيدين من دعم البرنامج مجدداً إلى الإفصاح بشكل محدد عن بيانات الدخل لتأثيرها على الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن حتى لا يتم إسقاط المستفيد.

وأكد في توضيح له عبر حسابه في “تويتر” اليوم (الثلاثاء) أنه في حال حصول حالة عدم أهلية يتوجب تحديث البيانات المُسقط بسببها، ورفع اعتراض عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وكانت دفعة شهر أغسطس هي الدفعة التاسعة وشملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.4 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 48% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل .

ويأتي برنامج “حساب المواطن”، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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