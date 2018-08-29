29 أغسطس 2018 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مباريات الدوري مجاناً على تطبيق “دوري بلس”.. وهذه طريقة متابعتها تلفزيونياً

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

جدّد الرئيس التنفيذي لشركة “إنتغرال” الذراع الإعلامية لشركة (Stc) حمود الرميان، تأكيده على بث مباريات الدوري مجاناً عبر الباقة الأساسية لتطبيق “دوري بلس”؛ لكن دون وجود استديو تحليلي للمباريات.

وأوضح الرميان أنه ستكون هناك باقة متكاملة برسوم شهرية قيمتها 33 ريالاً لا تشمل الضريبة المضافة، مشيراً إلى أن باقة النجوم عبر التطبيق ستكون بجودة أعلى وستكون مميزاتها كثيرة بعكس الباقة الأساسية المجانية التي ستكون ذات جودة أقل ودون استديو تحليلي.

وبيّن أن البث التليفزيوني لمباريات الدوري ستكون من خلال قنوات متاحة على رسيفر “GOBOX” وبتكلفة تعادل 525 ريالاً سنوية أو عن طريق اقتناء جهاز “جوي TV”.

وكان رئیس الھیئة العامة للرياضة تركي آل الشیخ قد طالب أمس الثلاثاء، شركة الاتصالات السعودية (STC) بعقد مؤتمر عاجل لتوضيح طريقة النقل التلفزيوني للدوري السعودي للمحترفین (كأس الأمیر محمد بن سلمان).

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