29 أغسطس 2018 مـ / موافق 18 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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9 مواقع تراثية سعودية تنضم إلى قائمة المواقع المرشّحة لليونسكو

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ترشّحت 9 مواقع تراثية سعودية للانضمام إلى قائمة مواقع التراث العالمي، التي تديرها لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وتضمّنت قائمة المواقع السعودية المتأهلة، “رسوم آبار حمى”، و”طريق الحج المصري”، و”طريق الحج الشامي”، و”قرية ذي عين”، و”سكة حديد الحجاز”، و”درب زبيدة”، و”واحة دومة الجندل”، و”قرية رجال ألمع”، و”قرية الفاو الأثرية”.

وتدير لجنة التراث العالمي باليونسكو، سلسلة من المعالم الطبيعية إلى جانب معالم من إنتاج الحضارة الإنسانية، وتشمل الغابات وسلاسل الجبال والمعالم المعمارية كالجسور والسدود والمدن الأثرية.

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