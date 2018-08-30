30 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“إيجار”: أكثر من 500 عقد سكني جديد يوميًّا.. وإقبال كبير من المواطنين للاستفاد من الخدمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت شبكة “إيجار” أن المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة بلغ أكثر من 500 عقد إيجار يوميًّا على مستوى جميع مناطق المملكة منذ إطلاق البرنامج.

وشهدت شبكة إيجار إقبالًا متزايدًا خلال الشهرين الماضيين لتسجيل الوسطاء العقاريين فيها وتوثيق العقود الإيجارية من خلالها، وذلك في إطار الاستفادة مما توفّره من خدمات متنوعة تحمي أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري.

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن عدد الوسطاء العقاريين المسجّلين حتى الآن أكثر من 8 آلاف وسيط عقاري، متوقعًا ارتفاع نسب التسجيل خلال الفترة المقبلة في ظل تأكيد إلزامية توثيق جميع عقود الإيجار تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف أن البرنامج أتاح خلال الفترة الماضية مجموعة من الخدمات، منها التسجيل السريع الذي يتيح توثيق وتسجيل بيانات العقود الإيجارية بمدة لا تتجاوز ثمانية دقائق، متضمنة معالجة الحالات الاستثنائية كالتي ليس لها حساب في منصة “أبشر”.

وأفاد الداوود بأن خدمة السداد الإلكتروني عبر نظام “سداد” التي تم إطلاقها مؤخرًا تتيح إمكانية دفع الإيجار إلكترونيًّا وتحديد آلية الدفع المناسبة سواء الشهري، أو ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي.

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