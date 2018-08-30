العمل: توطين المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة يدخل حيز التنفيذ غرة محرم

أنحاء – متابعات : ــ
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين المهن بمنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، سيدخل حيز التنفيذ في غرة محرم المقبل، أي بعد 12 يومًا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرصها على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بداية ربيع الأول المقبل، بينما سيتم توطين منافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات، في غرة جمادى الأولى.
وكانت الوزارة اعتمدت الدليل الإرشادي لقرار قصر العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا بقطاع التجزئة على المواطنين والمواطنات، وتضمن الدليل شرحًا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.