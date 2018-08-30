30 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الكدرس والشديد القوي
﻿

الكدرس والشديد القوي

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

جهود جمعية الثقافة والفنون مختلفة هذه الأيام، ومتنوعة لتتماشى مع رؤية السعودية الجديدة، فأصبحنا نجد الوتر والريشة والصورة واللقطة والقلم المبدع أينما توجهنا في الأماكن العامة والمؤسسات، وبحيث اكتشفنا أن بيننا أعداد كبيرة من المبدعين، وأكثر مما كنا نتوقع، وممن كانوا ينتظروا صافرة البداية، ليظهروا ما لديهم من ابداع.

وقد يكون البعض منه عفوي لم يتأتى بدراسة، ولا بمعرفة يقينية، كمجهود ذاتية، تجعلنا نتطلع إلى ما يحمله القادم في عوالم الفنون والآدب والمعارف، التي عرف الشعب الطريق إليها، ممهدا، محظيا بالرعاية الحكومية.

وليلة البارحة تمت دعوتي لحضور ندوة موسيقية رتبها الملتقي الثقافي بالرياض، وكانت بعنوان (عمر كدرس يسقط الأسماء، وينثر الإبداع)، وهو عنوان غريب بعض الشيء!.

عمر كدرس الفنان السعودي، الذي ولد 1933، وتوفي رحمه الله 2002م، مخلفا للفن السعودي باقة من الفنون اللحنية الجميلة، التي تشبه الأرض الحجازية، بحاراتها القديمة، وبيوتها الحميمة، ورقصة مزمارها في فرحها، وشقاوتها وخصوصيتها وحكايات عشقها، وسمرها.

وقد تم عزف بعض مقطوعاته، بواسطة فرقة العازف خالد الشامي، وبشكل جميل متقن.

واستعراض المحاضر الاعلامي يحيى مفرح رزيقان بعض الجوانب من حياة الكدرس الفنية، متدرجة بين فورة شبابه بتجديد تراث: يا سارية خبريني، وحتى تطريبه في لحن: ليلة خميس، وبلوع مخملية اللحن في: وهم، وترديد العذر الحجازي المحبب، في أهزوجة: إلا الشديد القوي، وغيرها.

وقد تناول المحاضر أغلب أعماله بالدرس، والتمحيص، غير أن أسلوب العرض كان ينم عن تفخيم عظيم للراحل، بأن أفاد بأنه أعظم من مر على الأغنية السعودية!.

وبميل وتعاطف شديدين أشار إلى أنه كان قارئا فذا، يجالس طاهر زمخشري ويناقشه في كل مولفاته، مع معرفتنا أن الكدرس لم يكن يحمل أي مؤهل دراسي!.

ثم وصفه بالموسيقار، وأنه كان ينوت الألحان، أي يكتب النوتة، لفرقة الإذاعة والتليفزيون السعودي، وللفرق الماسية المصرية أيضا، التي كانت حسب وصفه تعجز عن أداء ألحانه!.

وربما يكون في ذلك بعض المديح الذي يستحقه الكدرس، ولكن الاتهامات الشديدة، التي أعقبت ذلك لتشمل بقية من عاشروه في مساره الفني، بداية من طلال مداح، الذي قال عنه أنه كان يحارب الجميع، وأنه تمكن بقوته وخبثه من إخفاء الكدرس عن الساحة!.

وتكلم عن محمد عبده، فوصفه بأنه لم يكن إلا صوتا أعجب به الكدرس، وتبناه منذ الصغر، لكنه لا يصل لمستوى الفنان، مؤكدا على أنه صنعة الكدرس!.

كما أساء إلى عبدالمجيد عبدالله، وغيره ممن عاشروا الكدرس، فأكد أنه كان سبيلهم للشهرة، حينما يسرقون ألحانه، ثم يتنكرون له!.

وقد زادنا من الشعر أبياتا، بأن ألحان الكدرس قد سرقت منه من قبل أم كلثوم، والسنباطي، وبليغ حمدي!.

كل تلك التهم كانت عسيرة الهضم على مخيلتي ومخيلة الحضور، وهي بلا شك تحتاج للدليل والبينة، ولكن المحاضر سلك طريق: قالوا له.

وتساءلت في حينها، لماذا نزور التاريخ، وكلنا نعلم عن الحالة التعليمية والمعيشية، والنفسية، والاجتماعية، والتي واجهها وعاشها عمر كدرس، كجزء مما كان يحدث في عموم المجتمع السعودي في تلك الحقبة، خصوصا بالنسبة للفن وأهله.

عمر كدرس حسب ما أرى شخصية هامة في الفن السعودي، وهو إنسانا طيب وكريم، وقد عمل في وظائف بسيطة في بداياته، وهو لا ينكرها في أحاديثه، وكم هو جميل أن نذكره كرمز من رموز الأغنية السعودية يقف وسط الصف، ولا يلغي من فيه، ولا يظهرهم وكأنهم لصوص سرقوا منه حياته، وأفضل ألحانه.

هل يعقل أن يستشهد المحاضر برائعة البدر ردي سلامي، ويدعي أن محمد عبده قد سطا عليها، وأنها أصلا من ألحان الكدرس!.

التدوين والتاريخ أمانة رفيعة حتى ولو كان في الفن، وكم نحن في حاجة لمؤسسات بحثية علمية فنية يمكنها التقصي، والتدوين، حتى لا يساء للرموز عنوة، ولا أن تشوه سيرتهم، التي تفتخر بها السعودية، فالأمر هنا أمانة لا يجب أن تخضع للأهواء والميول.

لقد تناقشت مع المحاضر، ووضحت له وجهة نظري، وقد احتج كثير من الحضور على ما جاء في تلك الندوة، التي تقلب الحقائق وتشوه الصور، وتجبرنا على أن نحمل من نحبهم، فوق جثث الآخرين.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • البطالة المقنعة

    بتاريخ

    – هي مصطلح تعبر عن مجموعة من الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم دون أي جهد يذكر في مجال

  • الرؤية الأمريكية للمنطقة

    بتاريخ

    عقدت ندوه في دوله الامارات العربيه المتحده في عام 2000 سميت  رؤيه2020   وحضر  الندوه رؤساء اركان الجيوش  لامريكا

  • مطلوب خبراء أجانب

    بتاريخ

    بعيداً عن ذكر معدلات البطالة التي اعتقد أن الكثير اصبح لديه معلومات كافية ووافية عن حجمها ومستوياتها وكم

  • هل تتذكرون دولة اسمها قطر؟...

    بتاريخ

    لكل دولة اعداء، ولكل دولة اصدقاء، العدو مكشوف والصديق معروف، وهذه هي العلاقة الطبيعية المتعارف عليها، ولكن الجريمة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.