30 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد تلفظه بألفاظ منافية للأخلاق.. “الانضباط” تعاقب المتحدث الرسمي للنصر بالإيقاف والغرامة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تغريم وإيقاف المتحدث الرسمي لنادي النصر عبدالله بن زنان.

وأوضحت في بيان لها أنه تم تغريم المتحدث الرسمي لنادي النصر 15 ألف ريال ومنعه من دخول غرف تبديل الملابس والجلوس على مقاعد البدلاء لمباراتين رسميتين.

وأبانت لجنة الانضباط أن العقوبة الموقعة على عبدالله بن زنان جاءت بسبب تلفظه بعبارات منافية للأخلاق الرياضية ضمن مقطع فيديو متداول.

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