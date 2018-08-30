30 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تونس.. تفاصيل اختطاف طفلة من منزل أسرتها واغتصابها من قبل عصابة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

ألقت الجهات الأمنية في تونس القبض على 4 أشخاص متهمين في واقعة اختطاف طفلة قاصر لم يتجاوز عمرها 15 عاماً واغتصابها بشكل جماعي.

وشهدت بلدة قبلاط بمحافظة باجة التونسية حادثاً مؤسفاً الأسبوع الماضي؛ بعدما تعرضت طفلة للاختطاف أمام أعين بعض أفراد أسرتها من منزلها بواسطة مجموعة من الأشخاص ليتناوبوا على اغتصابها.

وأعلنت أسرة الطفلة المغتصبة عن وفاة جدتها البالغة من العمر 80 عاماً بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس؛ إثر تعرضها للاعتداء بالضرب من قبل الجناة أثناء اختطافهم الطفلة، كما تعرضت والدة الطفلة للضرب.

يُشار إلى أن الجهات الأمنية قد أعلنت أمس العثور على الطفلة التي تعرضت إلى عملية اغتصاب مُلقاة بوادٍ يبعد عن منزل العائلة بنحو 5 كلم.

فيما تعهدت الحكومة التونسية بتتبع الجناة وإحالتهم إلى العدالة، إلى جانب الانتقال إلى منزل العائلة والإشراف على الإجراءات الضرورية للإحاطة النفسية والصحية للضحية.

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