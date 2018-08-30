30 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركات التأمين: لا رسوم على إدراج سائقين إضافيين إلى وثيقة تأمين المركبات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفت شركات التأمين ما تم تداوله حول تحصيلها أي رسوم مقابل إدارج سائق أو سائقين إضافيين إلى وثيقة تأمين المركبات.

وأوضح متحدث شركات التأمين عادل العيسى -وفقًا لـ”الوطن”- أن الأمر ليس وضع رسوم أو رفعًا لأسعار التأمين عند إدراج سائق إضافي إلى وثيقة التأمين، إنما درجت الشركات على إخضاع أي سائق إضافي يُدرج في وثيقة التأمين لتقييم جديد، بالتالي تسعير جديد للوثيقة وفقًا للسجل التأميني للسائق المضاف.

وشدد العيسى على أن عملية إخضاع السائقين الإضافيين الذين يدرجون في وثيقة التأمين لعملية تقييم مخاطر بهدف معرفة مدى استحقاقهم الخصومات بناءً على سجلهم التأميني، تأتي استنادًا إلى التعاميم الصادرة من مؤسسة النقد العربي “ساما”.

وأضاف متحدث شركات التأمين، أنه بإمكان أي مشترك الاطلاع على استحقاقه الخصومات عبر الموقع الإلكتروني لشركة “نجم لخدمات التأمين”، مجددًا نفيه عدم وجود أي رسوم على إدراج سائق أو سائقَيْن إضافيين في وثيقة التأمين.

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