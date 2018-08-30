صور | الفارس السعودي رمزي الدهامي يحصد برونزية قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية

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توج الفارس السعودي رمزي الدهامي بالميدالية البرونزية، بعد أن حقق المركز الثالث في منافسات قفز الحواجز “فردي” في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشر “أسياد”، المقامة حاليًا بالعاصمة الإندونسية جاكرتا.
ويعتبر الفارس رمزي الداهمي أول فارس سعودي يحقق إنجازًا عالميًّا في القفز على الحواجز، وذلك عندما حقق الميدالية الذهبية والوشاح الذهبي لبطولة العالم للهواة، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمركية عام 1991.
كما حقق المنتخب السعودي المشارك في الدورة الميدالية الذهبية، ووجَّه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتقديم نصف مليون ريال لمنتخب الفروسية نظير هذا الإنجاز الكبير.
ومن الإنجازات التي حققتها المملكة في الدورة أيضًا، تحقيق الرامي حسن الحربي يوم الخميس الماضي فضية الرماية لمسافة 300 متر، وحصول لاعب الكاراتيه رائف تركستاني الإثنين الماضي على فضية وزن 75 كجم.