طلقة نارية طائشة اخترقت مركبة واستقرت بالمقعد الخلفي.. قائدها يروي قصة نجاته وعائلته

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روى مواطن من محافظة بارق بعسير قصة نجاته وعائلته من الموت نتيجة طلق ناري طائش اخترق زجاج سيارته الامامي ليستقر في المقعد الخلفي أثناء وقوفها في فناء منزله.
وأوضح المواطن ويدعى أحمد إبراهيم بارق أنه كان في فناء منزله بحي الشرف في وادي المرارة عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء عندما رأى أعيرة نارية تظهر في السماء ما جعله يهرول إلى داخل منزله ويمنع أسرته من الخروج خوفا عليهم.
وأضاف، وفقا لـ “سبق”، أنه بعد برهة من الزمن واختفاء أصوات الطلقات النارية عاود ليتفقد فناء منزله بالخارج ليجد عيارا ناريا وقد اخترق زجاج مركبته الأمامي وقد استقر مقذوفه في المقعد الخلفي لها.