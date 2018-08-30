فيديو | فتح بوابة ثاني أكبر سد مائي بالمملكة لتصريف 10 ملايين متر مكعب من المياه

أنحاء – متابعات :-
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابة ثاني أكبر سد مائي بالمملكة وهو سد وادي بيش، اليوم (الخميس)، وذلك لريّ الأراضي وزيادة مخزون المياه الجوفية في مجرى الوادي.
وأوضحت أن فتح بوابة السد تم بالاشتراك مع الدفاع المدني والجهات المعنية في المنطقة.
وأظهر مقطع مصور لحظات فتح بوابة السد واندفاع المياه وانهمارها بسرعة كبيرة.
وكانت الوزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت أمس الأول، عزمها فتح بوابة السد لمدة شهر ابتداءً من اليوم الخميس؛ وذلك لتصريف 10 ملايين متر مكعب من المياه ، نظراً لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة ودعما للمياه الجوفية في المنطقة.
وقال مدير عام إدارة خدمات المياه في منطقة جازان المهندس بندر بن جبر، إن كمية المياه التي سيتم تصريفها تبلغ 10 ملايين متر مكعب، مشيراً إلى أن سد وادي بيش تم افتتاحه في عام 2009م، إذ يبلغ طوله 340 مترا وارتفاعه 106 أمتار.