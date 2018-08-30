فيديو | لحظة وقوع حادث على طريق سريع بجدة بسبب انشغال السائق بالجوال

أنحاء – متابعات : ــ
وثّق قائد مركبة على إحدى الطرق السريعة بجدة تعرّضه لحادث مروري نتج عنه اصطدام مقدمة مركبته بأخرى توقفت فجأة أمامه، ما أسفر عن أضرار لحقت بهيكل السيارة.
ولم يسفر الحادث المروري عن أي إصابات، حيث قال قائد السيارة الذي كان منشغلًا بالنظر في جواله عن الطريق إن حزام الأمان أنقذه من إصابة بليغة.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام المركبة وتوقفها بعد تضرّر هيكلها الأمامي، حيث عبّر قائدها – في رسالة منسوبة له – عن مفاجأته بالحادث قائلًا: “ما حسيت بشيء إلا في آخر لحظة؛ كأنني كنت في مكان آخر”.