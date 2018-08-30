فيديو | مقطع مؤثر.. فرحة ممزوجة بالدموع لطفلة أثناء تلقيها خبر تبنيها

أنحاء – متابعات :-
وثَّق مقطع فيديو فرحة مؤثرة ممزوجة بالدموع لطفلة بعد علمها بخبر تبنيها من قبل إحدى الأسر بولاية جورجيا الأمريكية.
وأظهر المقطع الذي قامت الأم الجديدة -التي تدعى بايج زيزولكا- بنشره على صفحتها وشهد تداولًا على نطاق واسع، جلوسها رفقة زوجها (الأب الجديد) مع الطفلة، ويطلبان منها قراءة رسالة موجودة داخل صندوق.
وبيَّن الفيديو، دخول الطفلة في نوبة بكاء فرحًا بما قرأته على ورقة داخل إطار مكتوب عليها “سوف أقوم بتبنيك”.
وزادت فرحة الطفلة بعد النبأ الذي كتبته الأم الجديدة في أثناء نشرها الفيديو، إذ أعلنت تبني الطفلة وأخاها وأختها، لافتة إلى أنهم أعدوا الصندوق للطفلة كمفاجأة لها في عيد ميلادها.