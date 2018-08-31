31 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اعتبارًا من 25 صفر المقبل.. “البيئة” تبدأ تنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، لمتابعة تنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف ابتداءً من 25 صفر من العام المقبل 1440هـ، حيث بلغ عدد المزارع المؤهلة للاستمرار في زراعة الأعلاف حتى الآن 9616 مزرعة من إجمالي 21426 مزرعة مسجلة.

وتعمل الوزارة على توفير البدائل الأخرى للمربين من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج، فيما سيبدأ إصدار الرخص الزراعية للمزارعين وفق ضوابط الإيقاف من تاريخ 1/1 / 1440 هـ.

كما شدّدت الوزارة على أنه لن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف، حيث تستهلك المساحة الإجمالية لزراعة الأعلاف والتي بلغت 640.011 هكتار، حوالي 17 مليار متر مكعب من المياه.

فيما تتيح الوزارة للمزارعين المسجلين في برنامج “سجل” من إصدار رخصهم مباشرة بشكل إلكتروني بدون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر الدخول لموقع الوزارة واستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

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