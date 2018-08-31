31 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأرصاد” تحذر: حالة رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا من حالة رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة في منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، أن تلك الحالة الجوية تبدأ اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساءً وتنتهي غدًا الجمعة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وتشمل حالة الرؤية غير الجيدة عدة مواقع بمنطقة الرياض، حيث تمتد إلى أم الجماجم، والأرطاوية، والمجمعة والأجزاء المجاورة لها، إضافةً إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من المنطقة.

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