31 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل”: تراجع عدد التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص خلال العام الماضي بنسبة 50%

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

سجل عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للقطاع الخاص خلال العام ٢٠١٧ تراجعًا كبيرًا، إذ انخفضت بنسبة 50% مقارنة بالعام 2016.

وبحسب بيانات وزارة العمل، قد تم إصدار نحو 719 ألف تأشيرة عمل خلال عام 2017، مقابل أكثر 1.4 مليون تأشيرة أصدرتها في عام 2016، ونحو 2 مليون تأشيرة في 2015، ونحو 1.6 مليون تأشيرة في 2014.

وكانت وزارة العمل ذكرت في وقت سابق أنها أصدرت نحو 820 ألف تأشيرة عمل لمنشآت القطاع الخاص، في الفترة من بداية 2017 وحتى نهاية الربع الأول من العالم الحالي، منها نحو 101 ألف تأشيرة أُصدرت في الربع الأول من 2018.

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