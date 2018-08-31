صور | جموع المصلين والحجاج يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام

أنحاء – متابعات :-
أدى جموع المصلين وحجاج بيت الله الحرام اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد أمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة خياط.
وابتدأ فضيلته بحمد الله الذي جعل البيت مثابة للناس وأَمْنًا، وحث جموع المصلين على تقوى الله، وتذكُّر أن جميع العباد موقوفون بين يديه سبحانه.
ودعا الحجاج إلى شكر الله تعالى على أن مَنَّ عليهم بالتوفيق في قضاء المناسك، والفراغ من أعمال الحج والعمرة في صحةٍ وسلامةٍ وأمنٍ وصَلاحِ حال، مؤكدًا أنه حقٌّ واجب، وفرض متعين على العبد إذا أراد استبقاء النعمة واستدامة الفضل واتصال التكريم.
وحذرهم من دعاء ربِّهم أن يؤتيَهم من حظوظ الحياة الدنيا ما ينصرفون إليه، ويقتصرون عليه، نائين به عمّا هو أعظم وأكمل وأبقى وأجمل من المنازل والمقامات في الدار الآخرة، مبينًا كيف سيكون حال حاج بيت الله في ما يستقبِل من أيام عمُره بعد أن منَّ الله عليه بإتمامِ حجِّه.
وأكد الشيخ أسامة خياط أن على الحـاج أن يقف مع نفسِه وقفاتٍ محكمات، لتكون له منها عظاتٌ بالغات، وعُهود موثَّقات، يأخُذُهنّ على نفسه بدوام الإقبال على الخيرات، واستمرار المسارَعة إلى الباقيات الصالحات.