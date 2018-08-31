طبيب سعودي يبتكر حذاءً طبيًّا للحجاج يمنع تقرحات الأقدام ويساعد على علاجها

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ابتكر طبيب سعودي يدعى “حسن العسيري” حذاءً طبيًّا، يعد الأول من نوعه في العالم، كونه يمنع تقرحات القدمين ويسهم في علاج تقرحاتها، وذلك ليستخدمه الحجاج في أثناء أدائهم المناسك.
وأوضح الدكتور العسيري أن الحذاء الذي ابتكره يتميز بأنه يقوم على المعالجة المباشرة لتقرحات القدم وتوزيع الضغط على باطن القدم لمنع حدوث التقرحات، مبينًا -بحسب “المدينة”- أنه يختلف عن الأحذية الطبية التي تعتمد في تصميمها على منع التقرحات فقط دون الاهتمام بعلاجها بعد حدوثها.
وأضاف أن الحذاء الذي صممه على شكل صندل مفتوح من جميع الجوانب، يعتبر أداة توصيل لثلاثة أنواع من المراهم وهي: مضاد حيوي، ومضاد للالتهابات، ومضاد للفطريات. لأنه يكون ملامسًا لباطن القدم في أثناء المشي ويمنع الإصابة بالتقرحات الناتجة عن عملية الضغط على القدم، مشيرًا إلى أنه مناسب للحجاج ومصنوع من المطاط المصبوب الليِّن ليكون خفيفًا.
وأبان أنه تم تسجيل هذا الاختراع الطبي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفِي انتظار الحصول على براءة اختراع لهذا الابتكار، الذي يعد جزءًا من بروتوكول العناية بالقدم وسلامتها.