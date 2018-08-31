فيديو | أول ظهور لسعد المجرد عقب إطلاق سراحه

أنحاء – متابعات :-
في أول ظهور علني بعد خروجه من السجن، وثق مقطع فيديو الفنان المغربي سعد المجرد وهو بين العشرات من محبيه في إحدى شوارع العاصمة الفرنسية باريس.
ويظهر المقطع المجرد الذي خرج بكفالة مالية بعد يومين من اعتقاله، وهو وسط جمهوره الذين التفوا حوله في أحد شوارع باريس لالتقاط الصور معه.
وكان المجرد قد جرى اعتقال مؤخرا ووضعه تحت الحراسة النظرية عقب تلقي النيابة العامة الفرنسية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً ادعت فيه أنه قد اعتدى عليها جنسيا.
ووجّه المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا تهمة الاغتصاب إلى المجرد وطلب حبسه احتياطيًّا على ذمة الاتهام، لكن قاضي التحقيقات قرر إطلاق سراحه.