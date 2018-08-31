31 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | أول ظهور لسعد المجرد عقب إطلاق سراحه
﻿

فيديو | أول ظهور لسعد المجرد عقب إطلاق سراحه

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

في أول ظهور علني بعد خروجه من السجن، وثق مقطع فيديو الفنان المغربي سعد المجرد وهو بين العشرات من محبيه في إحدى شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر المقطع المجرد الذي خرج بكفالة مالية بعد يومين من اعتقاله، وهو وسط جمهوره الذين التفوا حوله في أحد شوارع باريس لالتقاط الصور معه.

وكان المجرد قد جرى اعتقال مؤخرا ووضعه تحت الحراسة النظرية عقب تلقي النيابة العامة الفرنسية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً ادعت فيه أنه قد اعتدى عليها جنسيا.

ووجّه المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا تهمة الاغتصاب إلى المجرد وطلب حبسه احتياطيًّا على ذمة الاتهام، لكن قاضي التحقيقات قرر إطلاق سراحه.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.