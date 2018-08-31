فيديو | ترامب يتعرّض لموقف محرج أمام الصحفيين

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تسبّب عُطل فني بهاتف مكتب الرئاسة في البيت الأبيض بواشنطن في حرجٍ كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ظل لأكثر من دقيقة يحاول الاتصال بالرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو.
وأظهر مقطع فيديو متداول، الرئيس الأمريكي يحاول عبثًا القيام بوضع نظيره المكسيكي على الخط، إلى أن تدخّل أحد العاملين بمكتب ترامب لإصلاح العطل، تزامنًا مع توصّل البلدان إلى اتفاق جيدٍ جدًا على حد قول الرئيس الأمريكي.
وشهد الواقعة المحرجة جمع كبير من الصحفيين والمصورين الذين تواجدوا في مكتب الرئاسة، لحضور المكالمة التي رحّب فيها أخيرًا ترامب بالرئيس المكسيكي عبر مكبر الصوت.