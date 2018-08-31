31 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة ضبط قارب يحمل أسلحة خفيفة في خليج عدن قبل تهريبها للمليشيات الحوثية

بتاريخ فيديو | الكاتب :

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