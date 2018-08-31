قبل أسبوعين من الإعلان الرسمي.. صورة مسربة لاثنين من أحدث إصدارات “آيفون”

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بينما تستعد شركة “آبل” لمؤتمرها في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول، للكشف عن منتجاتها الجديدة، سرب موقع “9 تو 5 ماك” الشهير بتعقب تحركات عملاق التكنولوجيا الأمريكي، صورة يقول إنها لاثنين من أحدث إصدارات “آيفون” المرتقب الإعلان عنها.
وأضاف الموقع عبر حسابه على “تويتر” أنها صورة تسويقية حقيقية للجهازين الجديدين من “آيفون”، مشيرًا إلى أنهما سيحملان الاسم “آيفون إكس إس” وسيكونان متاحين باللون الذهبي، كما نشر صورة أخرى لما قال إنها ساعة “آبل” الجديدة.
وتمكنت “9 تو 5 ماك” من إفساد عدد من مفاجآت “آبل” العام الماضي عبر تسريباتها، لا سيما بعد العثور على تفاصيل برمجية ثمينة في إصدار غير رسمي من نظام التشغيل “آي أو إس” تم تسريبه عبر “ريديت” وعدد من المدونات المهتمة بأخبار الشركة.
وأشارت تقارير سابقة إلى عزم “آبل” إصدار ثلاثة جوالات جديدة هذا العام شبيهة بـ”آيفون إكس”، أحدها سيكون أكبر إصدارات الشركة من حيث الحجم على الإطلاق.