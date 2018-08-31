31 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل 18 عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة البيضاء

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

قُتل 18 عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية في ‏معارك مع الجيش اليمني، في محافظة البيضاء، وسط ‏اليمن، وقال مصدر عسكري، إن 6 من عناصر المليشيا الحوثية الإنقلابية لقوا ‏مصرعهم في استهداف لقوات الجيش الوطني عربة ‏تقلهم في مفرق البياض بمديرية الملاجم وأصيب ‏آخرين فيما تم تدمير العربة بشكل كامل.‏

ولقي 12 عنصرا آخرين من المليشيا الحوثية الإنقلابية مصرعهم عقب ‏صد قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لهم في جبهة ‏قانية بذات المحافظة، طبقا لما أورده موقع / سبتمبر/ ‏الحكومي اليمني الرسمي.‏

وفي السياق أوضح القائد الميداني في جبهة الملاجم ‏العميد أحمد بحيبح أن قوات الجيش عثرت على مخزن ‏سري للأسلحة تابع للإنقلابيين الحوثين في معسكر ‏فضحة بجبهة الملاجم يحوي كميات كبيرة من الأسلحة ‏والذخيرة المتنوعة.‏

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