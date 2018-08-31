31 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ملك البحرين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

المنامة – واس :-

عقد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جلسة مباحثات رسمية اليوم مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي يزور البحرين حاليًا.

وأفادت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين استعرضا أواصر العلاقات الأخوية المتميزة وسبل تعزيزها على كافة الصعد والارتقاء بها الى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تناولت المباحثات الأوضاع المستجدة في المنطقة، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على بذل كافة الجهود الرامية الى إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة كافة أشكال الإرهاب وتمويله.

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