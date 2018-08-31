31 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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3 جرحى بحادث طعن في محطة للقطارات بأمستردام

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

قالت الشرطة في العاصمة الهولندية، الجمعة، إنها أطلقت النار على مشتبه به وأصابته بعد حادث طعن في محطة سكة حديد مركزية مزدحمة في أمستردام.

كتبت الشرطة على “تويتر” أن شخصين أصيبا في حادث الطعن. وأغلق نفق تحت مسارات محطة أمستردام سنترال ستيشن بعد الحادث، مؤكدة إخلاء المحطة وإغلاقها أمام كافة رحلات القطارات.

ولم يتضح الدافع وراء الطعن على الفور، كما لم يتح المزيد من التفاصيل.

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