1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أبو ردينة: قرار أمريكا وقف تمويل الأونروا اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة إن قرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ”اعتداء سافر“ على الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة لرويترز ”هذه الإجراءات الأمريكية المتلاحقة اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة. هذا النوع من العقوبات لن يغير من الحقيقة شيء. لم يعد للإدارة الأمريكية أي دور في المنطقة وهي ليست جزءا من الحل“.

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