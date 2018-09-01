أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»أبو ردينة: قرار أمريكا وقف تمويل الأونروا اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني
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