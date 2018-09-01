1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمريكا توقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

قطعت الولايات المتحدة أمس الجمعة تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بحجة أن نموذج عملها وممارساتها المالية “عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان إن الإدارة راجعت المسألة وخلصت إلى أن  أمريكا لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا.

وتقول الأونروا إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني معظمهم أحفاد من هربوا من فلسطين خلال حرب عام 1948 التي أدت لقيام دولة إسرائيل.

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