1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم”: كتب الثانوية نظام المقررات تصل المدارس نهاية الأسبوع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

صرح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي بأن الكتب الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وكذلك للمرحلة الثانوية (النظام الفصلي) قد وصلت إلى جميع المدارس، بناءً على تقارير لجنة الاستعداد للعام الدراسي.

وأشار إلى أن كتب المرحلة الثانوية (نظام المقررات) سوف تصل مع نهاية الأسبوع الأول للدراسة.

وأبان العصيمي أن التأخير في وصول كتب المرحلة الثانوية (نظام المقررات) إلى المدارس ناتج عن تأخر لجان تطوير المنهج في إعداد البروفة النهائية للمطابع، وبخاصة بعد إقرار التوسع في تطبيق نظام المقررات على الصف الأول الثانوي في جميع مدارس المملكة، مما استدعى مراجعة محتوى كثيرٍ من الكتب.

وأكد أن تأخير وصول الكتب لمدة أسبوع لا يعني تأثر العملية التعليمية، إذ تستعد المدارس في الأسبوع الأول لتطبيق خطة التهيئة والإرشاد للطلاب، ومنها اختيار الطلاب المقررات الدراسية ووضع الجداول النهائية.

وفي هذا السياق، نوه العصيمي بأن شركة تطوير للخدمات التعليمية ستعقد خلال الأسبوعين القادمين معرضًا مصغرًا ومؤتمرًا صحفيًّا، تستعرض فيه ملامح تطوير المناهج من حيث المحتوى والمواد الإثرائية المصاحبة للمنهج وكذلك من حيث الشكل والإخراج.

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