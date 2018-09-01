1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد صور ارتدائه “الحذاء المثقوب”.. كم تبلغ ثروة الأمير هاري؟

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

بعد تداول صور ومقاطع فيديو لارتداء الأمير هاري حذاء مثقوبا خلال حضوره لحفل زفاف صديقه المقرب شارلي فان ستروبنز، ثارت التساؤلات عن حجم ثروة الأمير الشخصية من أموال وعقارات.

ولم يتم الكشف عن الثروة التي يمتلكها الأمير هاري، إلا أنه يعرف عنه أنه ثري بما حصل عليه من ميراثه من أمه الأميرة الراحلة ديانا، الذي كشفت مصادر أنه تجاوز 10 ملايين دولار، أو من والده الأمير تشارلز وجدته الملكة إليزابيث الثانية، إضافة إلى عقارات يشارك فيها أخيه الأمير ويليام.

وتوقعت مصادر أن تتراوح ثروة الأمير بين 25-40 مليون دولار، وفقا لـ “تايم دوت كوم”، حيث إن له دخولا مالية من مصادر أخرى، منها راتبه إبان عمله في القوات الجوية البريطانية سابقا، أو الأعمال الأخرى الخاصة التي يؤديها، وهو ما أثار التساؤلات عن سبب ارتداء هذا الحذاء المثقوب.

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