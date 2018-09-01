1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب وأمير الكويت يلتقيان الأربعاء في واشنطن

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أعلنت الولايات المتحدة أن رئيس البلاد دونالد ترامب، سيلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في البيت الأبيض، الأربعاء القادم.

وقال البيت الأبيض، في بيان له اليوم السبت، إن أمير الكويت سيجري لقاء مع ترامب يوم 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، في إطار زيارة عمل إلى واشنطن.

وأشار البيان إلى أن اللقاء سيتناول بطريقة شاملة، العلاقات الثنائية بين الكويت الولايات المتحدة، فضلًا عن التطورات الإقليمية.

وكان أمير الكويت أجرى آخر زيارة له إلى واشنطن، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، والتقى خلالها ترامب.

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