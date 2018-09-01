1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جازان.. مقتل خمسيني بضربات “فأس” بجوار منزله من قِبل مجهول

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

لقي مواطن خمسيني حتفه في محافظة العيدابي بمنطقة جازان أمس الجمعة؛ إثر تعرضه لضربات قاتلة بـ “فأس”، من قِبل مجهول.

وتوفي المجني عليه في المستشفى بعد إسعافه؛ جراء نزيف دموي حاد؛ حيث تلقى ضربات قوية في رقبته ويده، نتج منها إصابات بليغة.

وباشر مركز شرطة عيبان التحقيق في ملابسات الجريمة لتحديد هوية الجاني، وذلك برفع الأدلة الجنائية، والتحقيق مع الأشخاص القريبين من المجني عليه.

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