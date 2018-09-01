1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رجل الأعمال سليمان الراجحي يكشف سراً من أسرار نجاحه في التجارة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف رجل الأعمال سليمان الراجحي أمس (الجمعة) أن من أسرار نجاحه في التجارة متابعته الدقيقة للعمل، مدللا على ذلك بمثال لهذا الأمر.

وقال الراجحي: في بداياتي بالصرافة كنت أسجل يومياً ربحي أو خسارتي بعد نهاية الدوام، فإذا عرض المحاسبُ الميزانية أقوم بتصحيح الأرقام له.

كما أبين الخطأ عنده، وهذا بعد فضل الله بسبب اجتهادي بمتابعة العمل، أما الإهمال وعدم المتابعة فهما من أسباب الفشل التجاري.

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