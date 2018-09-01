صور | مراسم وداع “ماكين”.. حضور أوباما وبوش وغياب ترامب

أنحاء – متابعات :-
تستمر اليوم السبت في واشنطن مراسم توديع السيناتور الأمريكي جون ماكين الذي توفي السبت الماضي، وذلك بحضور الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن، وسط غياب الرئيس دونالد ترامب الذي لم توجه له أسرة ماكين دعوة للحضور.
وشارك في مراسم التوديع التي أقيمت أمس بمقر الكونغرس الأمريكي والدة ماكين البالغة 106 سنوات، وعدد من أفراد عائلته، إلى جانب أعضاء حاليين وسابقين في الكونغرس وممثلين عن إدارة ترامب، حيث ألقى المشيعون النظرة الأخيرة على النعش المغطى بالعلم الأمريكي.
وسيتم التوجه بنعش ماكين اليوم السبت إلى النصب التذكاري للجنود الذين شاركوا في حرب فيتنام، والذي يضم أسماء أكثر من 58 ألف جندي أمريكي قتلوا في الحرب.
وينتظر أن تقام مراسم الجنازة العسكرية لماكين يوم الأحد في أرض الأكاديمية العسكرية البحرية التي تخرَّج فيها بولاية ماريلاند، حيث سيدفن بجانب صديقه وزميله في الدراسة “تشارلز لارسون” تنفيذًا لوصيته.
وتوفي السيناتور الجمهوري عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ الذي اكتشف إصابته به العام الماضي، وبدأ في تلقي العلاج منه في يوليو 2017.