فيديو | عمرو دياب يضرب ويُهين حارسه لمنعه أحد معجبيه من صعود المسرح

أنحاء – متابعات :-
صدم النجم المصري عمرو دياب، أمس الخميس، جمهوره بضرب أحد حراسه الشخصيين أمام آلاف الأشخاص خلال حفله الغنائي بمسرح جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.
ووثّق مقطع فيديو متداول، صعود أحد الحاضرين على خشبة المسرح لاحتضانه والتقاط الصور مع النجم المصري، حتى تدخّل أحد حراسه لمنع الشاب، إلا أن الهضبة قام بتعنيفه وضربه وقام بالتقاط صورة “سيلفي” مع الشاب.
وبالرغم من استقبال جمهور الحفل لتصرف عمرو دياب تجاه حارسه بالتصفيق والهتاف، فإن المقطع أثار صدمة العديد من معجبيه، ما دفع لنشر صفحة “محبي عمرو دياب” فيديو يوضّح ما حدث.